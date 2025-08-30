Gaziantep’te Kaçakçılık Operasyonu Yapıldı

KAÇAKÇILIK OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gaziantep’te ruhsatsız iş yerlerine ve kaçakçılığa yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonda, 23 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, 60 iş yerine işlem yapılarak toplamda 5 milyon TL değerinde gümrük kaçağı elektronik emtia ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, operasyonu Suburcu Mahallesi Karagöz Caddesi’ndeki iş yerlerine yönelik düzenledi.

ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ KATILDI

Operasyon sırasında çok sayıda polis ekibi görev alırken, Defterdarlık, SGK, Maliye ve zabıta ekipleri de destek verdi. Aramalar sırasında, iş yerlerindeki ürünler ve maliye kayıtları detaylı bir şekilde incelendi. Sonuç olarak, piyasa değeri 5 milyon TL olan gümrük kaçağı elektronik emtia ele geçirilirken, 23 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ruhsat ve vergi levhası bulunmayan 60 iş yerine de yasal işlem yapıldı. Bu operasyon, kaçakçılıkla mücadelenin ve yerel ekonominin korunmasının önemli bir adımı olarak değerlendiriliyor. Gaziantep’teki bu tür operasyonlar, dürüst iş yapan esnafın haklarının korunmasına yönelik önemli bir katkı sağlıyor.