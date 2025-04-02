Gaziantep’te Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonları

GAZİANTEP’TE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE OPERASYONLARI

Gaziantep’te emniyet güçleri tarafından Mart ayında gerçekleştirilen kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında toplam 261 şüpheli yakalandı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda pek çok operasyon gerçekleştirdi.

ELE GEÇİRİLEN KAÇAK MALZEMELER

Yapılan operasyonlar sonucunda 3 milyon 230 bin adet makaron, 72 bin 5 adet gümrük kaçağı sigara, 39 bin 56 adet kaçak ve sahte ilaç, 2 bin 617 farklı kaçak emtia, 2 bin litre kaçak ve sahte akaryakıt, 192 litre kaçak ya da sahte alkol, 75 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet ruhsatsız tüfek ve 1.722 fişek ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA YASAL İŞLEM

Operasyonlar neticesinde gözaltına alınan 261 şüphelinin yasal işlem süreçleri başlatıldı. Bu operasyonlar, Gaziantep’teki kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü gösteriyor.