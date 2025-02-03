Gaziantep’te Kadınlar Meslek Öğrenirken Kazanç Sağlıyor

Kadınlar, dikiş nakış kurslarıyla ekonomik katkı sağlıyor

GİDİLEN KURSUN FAYDALARI

Gaziantep’te meslek öğrenmek amacıyla dikiş nakış kurslarına katılan kadınlar, ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Şahinbey Belediyesinin sosyal tesislerinde düzenlenen bu kurslarda, kadınlar becerilerini geliştirerek birbirinden güzel ürünler ortaya koyuyor. Hem el becerilerini geliştiren hem de ekonomik kazanç sağlama fırsatı yakalayan genç kızlar ve kadınlar, yaptıkları ürünleri satıyor.

KADINLAR İÇİN MESLEK EDİNDİRME KURSları

Şahinbey Belediyesi, kadınların iş hayatına katılmaları ve ekonomik katkı sağlamaları amacıyla çeşitli meslek edindirme kursları düzenliyor. Selçuklu Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen dikiş nakış kursunda katılımcılar, dikiş yapmayı öğreniyor ve evlilik hazırlıkları yapan kızları için çeyizlik ürünler hazırlıyor. Bu kurslar sayesinde kadınlar meslek sahibi oluyor ve ürettikleri ürünleri satarak aile bütçelerine destek sunuyor.

EĞİTİMLER VE ÜRETİLEN ÜRÜNLER

Kurslara katılan kadınlar, deneyimli usta öğreticilerden dikiş ve nakışın inceliklerini öğrenerek ürünler üretiyor. Haftada 5 gün devam eden eğitimlerde ortaya çıkan el emeği ürünler büyük bir beğeni topluyor. Katılımcılar, nevresim, çarşaf, yastık, bohça, mutfak takımı, pike, yatak takımı gibi ürünler imal ediyor. Kadınlar, kurs sırasında ürettikleri ürünlerin bir kısmını çeyizlik olarak saklarken, diğerlerini satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

KURS ÖĞRETMENİNDEN AÇIKLAMALAR

Kurs öğretmeni Songül Çiloğlu, kadınların sosyal ve ekonomik hayata atılmalarına yardımcı olmayı amaçladıklarını ifade ediyor. Çiloğlu, katılımcılarının meslek öğrendiğini ve ayrıca kursta birbirleriyle kaynaşarak deneyimlerini paylaştıklarını belirtiyor. Eğitimin yanı sıra etkinlik saatlerinin de bulunduğunu ve kadınların dışarıdan sipariş alarak gelir sağladığını aktarıyor.

KATILIMCILARDAN GÖRÜŞLER

Kursiyer Pınar Karaman, dikiş nakış kursuyla ev ekonomisine katkı sağladığını dile getiriyor. “İğne oyası, tel kırma, dikiş ve nakış öğreniyorum. Bu kurs bana çok faydası oldu” diyor. Diğer bir katılımcı Hülya Alici ise, kızının çeyizini yapmak için kursa katıldığını ve yapılan işlerin kendisine büyük fayda sağladığını belirtiyor. “Hocamızdan Allah razı olsun, bu kurs çok önemli” ifadelerini kullanıyor.