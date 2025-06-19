Gaziantep’te Kardeşlere Silahlı Saldırı

GAZİANTEP’TE SİLAHLI SALDIRI

Gaziantep’te meydana gelen silahlı saldırıda iki kardeş yaralandı. Yaralı kardeşlerden birinin durumu ağırken, kaçan şüphelileri yakalamak için operasyon başlatıldı. Olay, Şehitkamil ilçesindeki Merveşehir Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, 22 numaralı sokakta bekleyen kardeşler Mehmet A. ve Ahmet A., kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı bir saldırıya uğradı.

SALDIRIDA YARALILAR VAR

Olayın ardından iki kardeş yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Yakındaki vatandaşların ihbarı sayesinde, olay yerine polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Sağlık ekipleri, silahlı saldırıda yaralanan Mehmet A. ve Ahmet A.’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye götürdü. Yaralılardan Ahmet A.’nın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

KAÇAN SALDIRGANLARI YAKALAMA ÇALIŞMALARI

Kaçan saldırganları tespit etmek için geniş çaplı bir çalışma ve soruşturma başlatıldı. Olayın detayları ve saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor. Gaziantep’te yaşanan bu olay, yerel halkta tedirginliğe neden oldu.