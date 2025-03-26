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Gaziantep’te Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

KAZA NETİCESİNDE YAŞANAN FELAKET

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir iş makinesi ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada bir kişi yaşamını yitirdi, dört kişi de yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi Kavşağı’nda Turgay Ç. yönetimindeki 52 EM 084 plakalı otomobil, Cüneyt T. kontrolündeki iş makinesi ile çarpıştı. Bu feci kazada, otomobil sürücüsü Turgay Ç. (39), Sabahattin Ç. (52), Bünyamin Çelebi (25), Yılmaz G. (39) ve Dursun Ç. yaralandı.

KAZANIN ARDINDAN OLAY YERİNE SEVKİYAT

Kaza yerinde otomobil tam anlamıyla hurda haline gelirken, ihbar üzerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi olay yerine yönlendirildi. Toplamda dörtü ağır olmak üzere beş yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi ve Nurdağı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralılardan Bünyamin Çelebi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından ilgili makamlara bilgi verilerek soruşturma başlatıldı. Olayın detayları ve kaza sebepleri üzerine incelemeler sürüyor.

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