Gaziantep’te Kaza: 1 Ölü İki Yaralı

KAZA YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

Gaziantep’in Karkamış ilçesindeki kırsal Yakacık Mahallesi kavşağında hafif ticari araç ve otomobil arasında kafa kafaya bir çarpışma meydana geldi. Kaza sonrası, olay yerine birçok jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları incelemede araçlardan birinde yer alan Cuma K.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaza sonucunda yaralanan iki birey ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Oğuzeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Küçük bir soruşturma süreci, olayla ilgili olarak başlatıldı.