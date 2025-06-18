Gaziantep’te Kaza, 10 Yaralı Var

KAZA DETAYLARI

Gaziantep’te meydana gelen bir trafik kazasında kontrolden çıkarak karşı şeride geçen bir otomobil, iki işçi servisi ile çarpıştı. Bu talihsiz olayda 1’i ağır olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Kaza, Şehitkamil ilçesi Beylerbeyi Mahallesi Araban Yolu Caddesi’nde, şehir merkezi yönünde gerçekleşti. İddiaya göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 27 BAJ 766 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

KAZA SONRASI DURUM

Karşı şeride geçen otomobile, sürücüsü belli olmayan 27 S 9471 plakalı işçi servisi çarptı. Bununla birlikte arkadan gelen 27 ATC 940 plakalı bir diğer servis de kazaya dahil oldu. Feci kaza sonrası olay yeri bir savaş alanına dönerken, durumun aciliyeti üzerine hemen çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay mahalline sevk edildi.

YARALILAR VE SORUŞTURMA

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kazada yaralanan 10 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırdı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi.