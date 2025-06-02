Gaziantep’te Kaza, 112 Acil Sağlık

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLERİN CENAZELERİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Gaziantep’te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 112 Acil Sağlık çalışanı olan paramedik bir anne ve iki çocuğunun cenazeleri, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi. Kaza, gece saatlerinde Şehitkamil ilçesindeki Bahattin Nakipoğlu Caddesi’nde Asri Mezarlık kavşağında gerçekleşti. İddialara göre, Yunus Emre Kuvrağ yönetimindeki 27 AYH 25 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçip Ahmet Kestanlıoğlu yönetimindeki 27 BBB 183 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLER

Feci kazada, 27 AYH 25 plakalı araçta bulunan sürücü Yunus Emre Kuvrağ ile yanındaki İsmail Volkan Deler’in yanı sıra 27 BBB 183 plakalı araçta bulunan Gülseren Kestanlıoğlu ile onun çocukları Eylü (6) ve Atlas Mete (1) yaşamlarını yitirdi. Aynı araçta bulunan 112 Acil Sağlık personeli Ahmet Kestanlıoğlu ile annesi Naile Kestanlıoğlu ise yaralandı.

CENAZELER KAHRAMANMARAŞ’A DEFNEDİLECEK

Hayatını kaybeden Gülseren Kestanlıoğlu ile çocukları Eylü ve Atlas Mete’nin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin, Kahramanmaraş’ta defnedileceği öğrenildi.