Gaziantep’te kaza; 3 ölü, 3 yaralı

KAZA DETAYLARI

Gaziantep’te, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep-Nizip karayolunun 11. kilometresinde gerçekleşti. Müslüm F. (42) idaresindeki 27 AHG 953 plakalı otomobil ile T.S. yönetimindeki 27 BCG 783 plakalı otomobil çarpıştı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kaza sonrası, olayı görenlerin ihbarları ile birlikte olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede, hayatını kaybedenlerin Ömer D., Hasan Ş., ve Mehmet H. olduğu belirlendi. Ayrıca ismi henüz öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kaza hakkında inceleme başlatıldı.

Isparta’nın Yalvaç İlçesinde Yangın Sönmüş

Yalvaç'ta bir depoda başlayan yangın, bitişiğindeki eve sıçradı. İtfaiye, hızlı müdahaleyle yangını kontrol altına almayı başardı.
TŞOF Yatırımları Hizmet Kalitesini Artırıyor

Yeni plaka basım fabrikası Sincan OSB'de kurulurken, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, Sivrihisar ve Didim tesislerinde yenileme çalışmalarıyla ulaşım esnafının sorunlarını çözmeyi amaçlıyor.

