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Gaziantep’te Kaza: 3 Ölü, 5 Yaralı

GAZİANTEP’TE TRAFİK KAZASI

Gaziantep’te meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Ahmet Kestanlıoğlu’nun kullandığı 27 AYH 25 plakalı otomobil, Bahattin Nakıpoğlu Caddesi Mezarlık Kavşağı yakınlarında, henüz bilinmeyen bir sürücü tarafından yönetilen 27 BBB 183 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi geldi. İlk belirlemelere göre kaza sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere sevk edildi.

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