Gaziantep’te Kaza; 5 Kişi Hayatını Kaybetti

CENAZELER TESLİM ALINDI

Gaziantep’te meydana gelen kaza sonucunda hayatını kaybeden Emre Kuvrağ, İsmail Volkan Deler, Gülistan Kestanlıoğlu ve çocukları Atlas Mete ile Eylül Kestanlıoğlu’nun cenazeleri, Adli Tıp Kurumu morgunda gerçekleştirilen otopsilerin ardından ailelerine teslim edildi. Yakınları, cenazeleri defnedilmek üzere teslim aldı.

KAZA ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kaza anına ait görüntüler, olayın şiddetini ve trajikliğini gözler önüne seriyor. Hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen bu olay, bölge halkını derinden etkiledi. Kazanın sebep olduğu acı kayıplar, toplumda büyük bir üzüntü yarattı.