Gaziantep’te Kaza: 5 Ölü, 2 Yaralı

GAZİANTEP’TE KAZA SONUCU CAN KAYBI

Gaziantep’te hafif ticari bir araç ile bir otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Ahmet Kestanlıoğlu yönetimindeki 27 BBB 183 plakalı hafif ticari araç, Bahattin Nakıpoğlu Caddesi Mezarlık Kavşağı yakınlarında, Yunus Emre Kuvrağ liderliğindeki 27 AYH 25 plakalı otomobille çarpıştı.

KAZA SONRASI OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay hakkında yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi gönderildi. Kazada, sürücü Kestanlıoğlu’nun eşi Gülüstan, çocukları Eylül (6) ve Atlas Mete (1), sürücü Kuvrağ ve otomobildeki İsmail Volkan Deler yaşamını yitirdi. Yaralı olan sürücü Ahmet ve annesi Naile Kestanlıoğlu, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.