Gaziantep’te Kaza, 5 Ölü 2 Yaralı

GAZİANTEP’TE TRAFİK KAZASI

Gaziantep’te bir hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Ahmet Kestanlıoğlu’nun kullandığı 27 BBB 183 plakalı hafif ticari araç, Bahattin Nakıpoğlu Caddesi Mezarlık Kavşağı yakınlarında, Yunus Emre Kuvrağ’ın yönettiği 27 AYH 25 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar sonrasında olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLER

Kazada, sürücü Kestanlıoğlu’nun eşi Gülüstan, çocukları Eylül (6) ve Atlas Mete (1) ile sürücü Kuvrağ ve otomobildeki İsmail Volkan Deler yaşamını yitirdi. Yaralı durumda olan sürücü Ahmet ve annesi Naile Kestanlıoğlu sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde karşı yoldan gelen ve refüjü aşan otomobilin hafif ticari araca çarpma anı yer alıyor. Bu görüntüler, kaza ile ilgili detayları belgeliyor ve olayın ciddiyetini gözler önüne seriyor.