GAZİANTEP’te Kaza, 5 Ölü, 2 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Gaziantep’te, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Kaza, Aydınlar Mahallesi’nde gece saatlerinde gerçekleşti. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 27 AY 25 plakalı otomobil ile 27 BBB 183 plakalı hafif ticari araç Asri Mezarlık yakınlarında kafa kafaya çarpıştı.

ACİL YARDIM ÇAĞRISI

Kaza anını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller neticesinde, 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılardan 4 kişi, ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

YAŞAM KAYBI VE SORUŞTURMA

Yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi daha doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. 2 yaralının ise tedavisine devam ediliyor. Hayatını kaybeden 5 kişinin kimlik tespit çalışmaları sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.