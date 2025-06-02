Gaziantep’te Kaza, 5 Ölü

KAZA ANLARINA AİT GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Gaziantep’te meydana gelen ve 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kaza anlarına ait güvenlik kamera kayıtları yayınlandı. Görüntülerde, karşı şeritten hızlı bir şekilde gelen otomobilin, kendi şeridinde ilerleyen hafif ticari araca çarpma anları açıkça görülebiliyor. Kaza, Şehitkamil ilçesi Bahattin Nakipoğlu Caddesi’ndeki Asri Mezarlık kavşağında saat gece geç saatlerde gerçekleşti.

FECİ KAZA AİLESİ DARMA DAĞIN ETTİ

Olay, sürücüsü Yunus Emre Kuvrağ’ın kontrolünü kaybedip karşı şeride geçmesiyle meydana geldi. Kuvrağ’ın kullandığı 27 AYH 25 plakalı otomobil, Ahmet Kestanlıoğlu yönetimindeki 27 BBB 183 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 27 AYH 25 plakalı araçta bulunan Yunus Emre Kuvrağ ile yanındaki İsmail Volkan Deler, aynı araçta yer alan 112 Acil Sağlık personeli Gülüstan Kestanlıoğlu ve onun çocukları Eylül (6) ve Atlas Mete (1) yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan Ahmet Kestanlıoğlu ve annesi Naile Kestanlıoğlu’nun sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

KAZA İNCELEMELERİ SÜRÜYOR

Kaza anlarına ait görüntülerde çarpmanın etkisiyle alanın adeta savaş alanına döndüğü dikkat çekiyor. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği bildirildi. Bu trajik kaza, Gaziantep’te bir ailenin hayatını altüst etti ve geniş bir yankı uyandırdı.