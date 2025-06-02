Gaziantep’te Kaza: 5 Ölüm, 2 Yaralı

KAZA GAZİANTEP’TE MEYDANA GELDİ

Gaziantep’te iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu, 2’si çocuk toplam 5 kişi hayatını kaybetti ve 2 kişi yaralandı. Kaza, Şehitkamil ilçesi Bahattin Nakipoğlu Caddesi Asri Mezarlık kavşağında gerçekleşti. İddialara göre, sürücüsü belirlenemeyen 27 AHY 25 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve yine sürücüsü öğrenilemeyen 27 BBB 183 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

OLAY YERİ SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kaza sonrası çevre adeta savaş alanına dönmüşken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı incelemede, 27 AHY 25 plakalı araçta yer alan 2 kişi ve diğer araçtaki 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. 27 BBB 183 plakalı araçta yaralanan 4 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan iki çocuk, gerçekleştirilen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Toplamda 5 kişinin ölümü ve 2 kişinin yaralanması ile sonuçlanan kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.