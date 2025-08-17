Gaziantep’te Kaza, Üç Ölüm Var

KAZA SONUCUNDA HAYATINI KAYBEDENLER VAR

Gaziantep’te meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Kaza, Gaziantep-Nizip karayolu üzerindeki Sinan Mahallesi kavşağında gerçekleşti.

ÇARPILIYORUZ, ARAÇLAR HURDA HALİNE GELİYOR

İddiaya göre, M.F.E. (42) yönetimindeki 27 AHG 953 plakalı Volkswagen marka otomobil, T.S. (30) kontrolündeki 27 BCG plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından her iki araç yol kenarındaki menfeze savrularak hurda hale geldi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine, birçok polis, jandarma ve sağlık ekibi olay yerine yönlendirildi.

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLER BELİRLENİYOR

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemeler sonucunda, 27 BCG plakalı araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Can H. (19), Hasan Ş. (21) ve Ömer Faruk D.’nin (22) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada iki araç sürücüsü ve araçlardan birinde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaşamını yitirenlerin cenazeleri incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.