Gaziantep’te Kazada Hayatını Kaybedenler İçin Tören

TRAFFİK KAZASI VE YAŞAMINI YİTİREN AİLE

Gaziantep’te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucunda hayatını kaybeden beş kişiden biri olan anne ile iki çocuğu için bir tören düzenlendi. İki gün önce Bahattin Nakıpoğlu Caddesi Mezarlık Kavşağı yakınlarında gerçekleşen trafik kazasında yaşamını yitiren acil tıp teknisyeni Gülüstan Kestanlıoğlu ile çocukları, altı yaşındaki Eylül ve bir yaşındaki Atlas Mete’nin cenazeleri hastane morgundan alınarak, İl Sağlık Müdürlüğü önündeki tören alanına getirildi. Hastanede tedavi gören baba Ahmet Kestanlıoğlu da ambulansla sedye üzerinde, göğsünde çocuklarının oyuncaklarıyla törene katıldı.

TÖRENDE YAPILAN KONUŞMA

Törende bir konuşma yapan Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Mehmet Akhan, yaşanan elim trafik kazasında kaybettikleri personellerinin acısını tarif etmenin imkansız olduğunu belirtti. Akhan, “Çalışanımız olan Gülüstan Kestanlıoğlu ile çocukları Eylül ve Atlas Mete’yi elim bir trafik kazasında maalesef kaybettik. Bu acının tarifi mümkün değil. Başta Ahmet Kestanlıoğlu ailesi, tüm sevenleri ve sağlık camiası ile 112 ailesine Allah’tan rahmet, sabır ve metanet diliyorum.” dedi. Konuşmanın ardından Kur’an-ı Kerim okundu ve Şahinbey İlçe Müftüsü Mehmet Arslaner’in yaptı duanın ardından cenazeler defnedilmek üzere Kahramanmaraş’a gönderildi.

TÖRENE KATILIM VE YAŞANAN TRAGEDYA

Törene, Vali Yardımcısı İlker Eker, Şahinbey Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, 112 Acil Sağlık personelleri, diğer sağlık çalışanları, çok sayıda vatandaş ve hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Gaziantep’teki bu trafik kazasında beş kişi yaşamını yitirmiş ve iki kişi de yaralanmıştı.