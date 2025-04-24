Gaziantep’te Koi Parkı Açıldı

TROPİKAL KOİ PARKI’NIN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ

Gaziantep’te bulunan Doğal Yaşam Parkı’nda, Tropikal Koi Parkı’nın açılışı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi’nden gelen bilgiye göre, Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın üçüncü ve dünyanın dördüncü büyüklüğündeki Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nda, bu özel parkın açılışı gerçekleştirildi. Açılışta, Japonya ve Çin’den getirilen 27 bin yavru koi balığı, 500 tonluk havuza bırakıldı.

BAŞKAN ŞAHİN’DEN AÇIKLAMALAR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehirlerinin hayvan dostu olduğunu vurguladı. Emek veren herkese teşekkür eden Şahin, “Burası hayvan dostu, çocuk dostu, doğa dostu bir şehir. Balıklarımız yavru. Bu balıkları da besleyerek büyüteceğiz. Koi balıkları çok özel balıklar.” şeklinde konuştu.

Açılış programına, Gaziantep Kilis Bölge Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Meltem Peri, Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler ve diğer ilgililer katıldı. Etkinlik, doğal yaşamı desteklemek amacıyla önemli bir adım olarak değerlendirildi.