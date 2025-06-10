Gaziantep’te Konut Teslimatı Gerçekleşti

CONUT TESLİMLERİ GERÇEKLEŞTİ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), 14 bin konut projesinin ilk aşamasında 887 konutu hak sahiplerine teslim etti. Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre, sosyal konut çalışmaları devam ediyor. Bu doğrultuda, 1’inci etapta Kuzeyşehir’de 387 ve Güneyşehir’de 500 konut tamamlanarak hak sahiplerine ulaştırıldı.

GELECEK PLANLARI

GBB, mevcut inşaat projelerinin tamamlanmasının ardından her 6 ayda bir 1000 konut üretecek ve bu konutları uygun fiyatlarla satışa sunmayı bekliyor. Bu süreç, toplamda 5 yıl boyunca devam edecek ve böylece hak sahiplerine konut sağlamayı amaçlıyor.