Gaziantep’te Kurşunlama Olayı, 4 Şüpheli

GAZİANTEP’TE GÖZALTILAR

Gaziantep’te bir iş yerinde gerçekleştirilen arama esnasında havaya ateş açan ve aynı olayla bağlantılı olarak iş yerini kurşunlayarak kaçan 4 kişi yakalandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Ağustos 2025 tarihinde Karagöz Mahallesi’nde bir telefoncu dükkanında arama yaptığı esnada meydana gelen bu olaylar üzerine harekete geçti.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda, her iki olayla ilgili toplam 4 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, suç unsuru olarak kullanılan silahlar bulundu. Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlemler devam etmekte ve olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma sürüyor.