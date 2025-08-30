Haberler

Gaziantep’te Kutlama Programları Yapıldı

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARI

Gaziantep’in Araban ve Yavuzeli ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle kutlama etkinlikleri gerçekleştirildi. Araban ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıldönümü kapsamında Hükümet Konağı bahçesinde bir tören düzenlendi. Etkinlik, Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılması ile başladı. Saygı duruşu ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Araban Kaymakamı Özgür İşçimen tebrikleri kabul etti ve şehitlik ziyareti gerçekleşti.

YAVUZELİ İLÇESİNDEKİ KUTLAMALAR

Yavuzeli ilçesindeki kutlama programı ise Kaymakamlık bahçesinde bulunan Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı. Etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene ilçe kaymakamvekili Özgür İşçimen ve diğer protokol üyeleri katıldı. Günün anlam ve önemi hakkında konuşmayı İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mertcan Bekgeldi yaptı. Program, şiirlerin okunması ve şehitlik ziyaretinin ardından sona erdi.

