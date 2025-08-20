Haberler

Gaziantep’te Minibüsle Araç Çarpıştı

KAZA DETAYLARI

Gaziantep’te meydana gelen trafik kazasında iki otomobil ile bir yolcu minibüsü çarpıştı. Olayda 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı. M.S. yönetimindeki 31 ARE 285 plakalı minibüs, Gaziantep-Nurdağı karayolunun 30. kilometresinde, sürücüleri henüz belirlenemeyen 07 CCK 435 ve 46 DL 182 plakalı otomobillerle çarpıştı.

Kaza sonrası çevredekilerin ihbarları üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi. Kazada 64 yaşındaki Zeynep Demir, 46 DL 182 plakalı otomobilin içinde bulunduğu sırada feci şekilde hayatını kaybetti. Ayrıca, kazada yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

ARAÇLAR KALDIRILDI

Kazanın ardından, kaza yerindeki araçlar, ekiplerin incelemeleri sonrasında yoldan kaldırıldı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Berra, Kreşte Boğulma Tehlikesi Yaşadı

İnegöl'deki bir özel kreşteki yüzme etkinliği sırasında boğulma tehlikesi yaşayan 4 yaşındaki Berra, 7 gün süren tedavi sonrası yaşamını yitirdi. Cenazesi duygusal anlarla defnedildi.
Haberler

Çanakkale Yangını Kontrol Altında Alındı

Gelibolu'daki yangın, üçüncü günde kontrol altına alındı. Kumköy'deki ceviz bahçesi, sahibi tarafından yapılan temizlik sayesinde yangından etkilenmedi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.