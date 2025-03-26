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Gaziantep’te Motosiklet Kazasında Can Kaybı

KAZA DETAYLARI

Gaziantep’te hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 16 yaşındaki sürücü, hayatını kaybetti. Feci kaza anı, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Olay Nizip ilçesi Fırat Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, kimliği bilinmeyen hafif ticari araç ile 16 yaşındaki Bedirhan Özbal’ın kullandığı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce savrularak ağır yaralandı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Olay hakkında ihbar yapılmasının ardından çok sayıda polis ve sağlık ekibi bölgeye yönlendirildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı olan motosiklet sürücüsüne olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından hastaneye kaldırılan Bedirhan Özbal, burada hayatını kaybetti.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Feci kaza anları ise yakındaki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin seyir halindeki hafif ticari araçla çarpıştığı ve ardından savrulduğu anlar kaydedildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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