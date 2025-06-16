Gaziantep’te Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

GAZİANTEP’TE FECİ KAZA

Gaziantep’te bir kavşakta otomobille çarpışan motosikletin genç sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Şahinbey ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, 32 nolu sokaktaki kavşakta Gaffar Ahmet Fırat (21) yönetimindeki 27 BBP 099 plakalı motosiklet ile Yakup Servet B. idaresindeki 41 ADK 272 plakalı otomobil çarpıştı.

KURBANIN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Feci kazanın hemen ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin incelemeleri sonrasında motosiklet sürücüsü Gaffar Ahmet Fırat’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Fırat’ın cenazesi, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna taşındı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ POLİSE TESLİM OLDU

Kaza sonrasında olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü Yakup Servet B. ise karakola giderek polis ekiplerine teslim oldu. Kaza ile ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldığı açıklandı.