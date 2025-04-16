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Gaziantep’te Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

OLAYIN YERİ VE ŞARTLARI

Gaziantep’te bir motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu bir yaralanma gerçekleşti. Kaza, Yavuzeli ilçesinin Sultan Selim Mahallesi’nde bulunan Araban Caddesi üzerinde meydana geldi.

KAZA DETAYLARI

Motosiklet sürücüsü Muzaffer Y. (22), seyir halindeki Bilal Ç. (28) idaresindeki 80 LD 750 plakalı Volkswagen markalı otomobile arkadan çarptı. Bu kaza sonucunda Muzaffer Y. yaralanarak olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından acil müdahaleye alındı. Ardından yaralı, kent merkezindeki Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili olarak gerekli soruşturma başlatıldı.

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