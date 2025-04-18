Gaziantep’te Muhtar Uzaklaştırıldı

GAZİANTEP’TE MUHTAR TUTUKLANDI

Gaziantep’te, sosyal medya üzerinden trafik şube müdürünü tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklanan mahalle muhtarı, yürütülen idari soruşturmanın ardından görevden uzaklaştırıldı. Şehitkamil ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Muhtarı Yusuf Keçel, TikTok platformu üzerinden yaptığı yayınlarla trafik şube müdürünü tehdit ettiğinden dolayı gözaltına alınmış, ardından adli mercilere sevk edilerek tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

IDAREİ SORUŞTURMA SONUCU GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Devlet memurunu tehdit etme suçlamasıyla tutuklanan muhtar hakkında yürütülen idari soruşturma tamamlandı. Şehitkamil Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen soruşturma sonucunda, tutuklanan muhtar Yusuf Keçel görevden uzaklaştırıldı. Şehitkamil Kaymakamlığı yaptığı açıklamada, “Gaziantep’te sosyal medya platformu üzerinden yayınladığı görüntülerle devlet memurunu tehdit ettiği tespit edilen Şehitkamil Selahattin Eyyubi Mahalle Muhtarı Yusuf Keçel, yürütülen adli soruşturma kapsamında daha önce tutuklanarak cezaevine girmiştir. Konu ile ilgili olarak bahse konu mahalle muhtarı, hakkında yürütülen idari soruşturma doğrultusunda ilgili mevzuat gereği Şehitkamil Kaymakamlığımızca görevinden uzaklaştırılmıştır. İlçemiz Selahattin Eyyubi Mahalle Muhtarlığına 1. aza olan Halil Sever, Kaymakamlığımız tarafından görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.