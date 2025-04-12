Gaziantep’te Muhtar Y.K. Tutuklandı

GAZİANTEP’TE MUHTAR TUTUKLANDI

Gaziantep’te sosyal medya üzerinden trafik şube müdürünü tehdit eden bir mahalle muhtarının tutuklandığı öğrenildi. TikTok platformu aracılığıyla paylaşımlarında tehdit içeren sözler sarf eden muhtar Y.K., gözaltına alındı.

GÖZALTI VE TUTUKLAMA SÜRECİ

Gözaltına alınan Y.K., adli makamlara sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Bir sosyal medya hesabından paylaşılan ilimizde görevli bir devlet memuruna tehdit ve hakaret içerikli video yayınlanması üzerine yapılan başvuru sonucunda emniyet müdürlüğü ekiplerimiz tarafından paylaşımda bulunduğu tespit edilen Y.K. isimli şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ‘Tehdit-Hakaret ve Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi’ suçlarından soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca bahse konu şahıs hakkında idari işlem süreci başlatılmıştır.” ifadeleri yer aldı.