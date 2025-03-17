Gaziantep’te Nesrin Panoğlu’nun Şüpheli Ölümü

GAZİANTEP’TE TRAJİK BİR OLAY

Gaziantep’te, bir parkta baygın halde bulunan Nesrin Panoğlu (25), hastanede geçirdiği 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Yapılan muayenelerde Panoğlu’nun kanında aşırı miktarda uyuşturucu tespit edildi. Ayrıca, şiddete maruz kaldığı da belirlendi. Bu olayla ilgili olarak gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

SAVCILIK SORUŞTURMASI

İbni Sina Mahallesi’nde bulunan Nesrin Panoğlu, 11 Mart’ta baygın halde ambulansla Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ailesinin, Panoğlu’na yaklaşık bir aydır ulaşamadığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılmadan önce Panoğlu, ağabeyine bir evde hapsedildiğini, şiddete uğradığını ve uyuşturucu kullanma ile fuhuş yapmaya zorlandığını söyledi. Panoğlu’nun şikayetinin ardından gözaltına alınan Soner D., tutuklandı.

YAŞAM MÜCADELESİ SONLANDI

Nesrin Panoğlu, yoğun bakım ünitesinde tedavi altındayken bu sabah yaşamını yitirdi. Cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan ön otopside, kanında aşırı dozda uyuşturucu ve vücudunda darp izleri bulundu. Panoğlu’nun ağabeyi İsmail Panoğlu, kız kardeşinin bilinçli bir şekilde öldürüldüğü iddiasında bulundu ve “Kız kardeşimden uzun süredir haber alamıyorduk. Salı günü polisler arayıp hastanede olduğunu söylediler. Yoğun bakımda tedavi görüyordu, bugün de öldü. Kız kardeşimin ölümüne sebep olan herkesin tutuklanmasını istiyoruz. Günlerce eve hapsedip şiddet uygulayıp, uyuşturucu verip fuhuş yaptırmışlar. Kardeşimi bu duruma düşüren herkesten şikayetçiyiz” ifadelerini kullandı.