Gaziantep’te Olay Gerçekleşti, 5 Kişi Öldü

GAZİANTEP’TE TRAFİK KAZASI HENDEK GİBİ SONUÇLANDI

Gaziantep’te meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 2 kişi ise acil olarak hastaneye kaldırıldı. Olay, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde bulunan mezarlık kavşağında gerçekleşti. İki araç kafa kafaya çarpıştı ve kazanın ardından her iki araçta büyük hasar oluştu. Kazayı görenlerin hemen ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

KAZADA CAN KAYBI VE YARALILAR

Olay yerine ulaşan ekipler, araçlardan birinde bulunan 2 kişi ile diğer araçta olan 1 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yaralı duruma düşen 4 kişi ise, olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi. Maalesef, yaralılardan 2 çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri daha sonra Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak, toplamda 5 kişinin hayatını kaybetmesi ve 2 kişinin yaralanması ile sonuçlanan olayla ilgili bir soruşturma açıldı. Kaza, bölgedeki trafik düzenlemeleri ve güvenliğin gözden geçirilmesi gerektiği konusunu gündeme taşıdı.