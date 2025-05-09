Gaziantep’te Otomobil, Otobüse Çarptı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Gaziantep’te halk otobüsüne çarpan bir otomobilin sebep olduğu kaza sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, öğle saatlerinde Şahinbey ilçesi Abdulhamit Han Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, seyir halindeyken aniden kontrolden çıkan plakası ve sürücüsü bilinmeyen bir otomobil, karşıdan gelen halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı.

KAZANIN DETAYLARI VE GELEN YARDIM EKİPLERİ

Feci kaza sonucunda otomobil adeta hurdaya dönerken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, araç içinde bulunan 1 kişinin yaşamını yitirdiği ve 1 kişinin ağır yaralandığı belirlendi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden şahsın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KAZA ANININ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIMASI

Otomobil ile otobüsün çarpıştığı feci kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeyken aniden kontrolden çıkan otomobilin, karşı şeritten gelen otobüsle kafa kafaya çarpışma anı yer aldı. Ayrıca, otomobilde bulunan bir kişinin, kazanın etkisiyle araçtan fırlama anları dikkat çekti. Kaza ile ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.