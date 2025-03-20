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Gaziantep’te Parçalı Bulutlu Hava Bekleniyor

SICAK HAVA DALGASI ETKİSİ

Türkiye genelini etkileyen sıcak hava dalgası, Gaziantep’te de sıcaklık değişimlerine yol açıyor. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini öğrenmek isteyenler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 21 Mart 2025 Cuma günü için hazırladığı hava durumu raporlarını yakından takip ediyor.

GAZİANTEP’TE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel tahminlerine göre, 21 Mart 2025 Cuma günü Gaziantep’te parçalı bulutlu bir havanın hakim olması öngörülüyor. Gün içerisinde sıcaklıkların en yüksek 10°C, en düşük ise 1°C seviyelerinden seyretmesi bekleniyor. Yağış ihtimali bulunmuyor ve nem oranının %80 civarında olması tahmin ediliyor. Rüzgârın saatte 13 km hızla hafif esmesi öngörülüyor.

HAFTALIK HAVA TAHMİNİ

Gaziantep’in haftalık hava durumu tahminleri için Meteoroloji’den gelen güncellemeleri takip etmek önemli bir konu oluyor. Bu sayede vatandaşlar, hava koşullarını dikkate alarak günlük planlarını yapabiliyor.

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