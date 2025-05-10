Gaziantep’te Park Halinde Kaza Oldu

KAZA ANINDAKİ TRAJEDİ

Gaziantep’te, komşusunun park etmeye çalıştığı sırada meydana gelen bir kazada, 1,5 yaşındaki Yezen Ali hayatını kaybetti. Olay, Şahinbey ilçesindeki Güneş Mahallesi, 69 Nolu Sokak’ta gerçekleşti. İddialara göre, komşunun otomobili park etmeye çalıştığı anda Yezen Ali, aracın altında kaldı.

Küçük çocuk ağır yaralandıktan sonra, çevredeki insanlar durumu hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra küçük Yezen’i Gaziantep Şehir Hastanesi’ne götürdü. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz çocuk kurtarılamadı ve hayata gözlerini yumdu.

Yezen Ali’nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.