Gaziantep’te Ramazan Boyunca 3 Bin Kişiye İftar

IFTAR PROGRAMLARI HARİTASI

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Ramazan ayında Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş’ta her gün 3 bin kişiye iftar veriyor. Sorumluluk alanındaki üç ilde Ramazan ayının manevi ruhunu yaşatmak amacıyla iftar etkinlikleri düzenleyen Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü, “Sofralarımıza Bereket, Gönüllerimize Merhamet” teması doğrultusunda ihtiyaç sahibi bireylere de ulaşmayı hedefliyor. Başarılı programlar sayesinde, Ramazan ayı boyunca bu üç ilde 3 bin kişiyi iftar sofralarında buluşturan kurum, aynı zamanda çocuklara çeşitli hediyeler de dağıtıyor.

GELENEKSEL İFTAR BULUŞMALARI

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her Ramazan’da gerçekleştirilen iftar buluşmalarının geleneksel bir hal aldığını ifade ediyor. Tunç, “Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde, 25 bölge aracılığıyla ‘Sofralarımıza Bereket, Gönüllerimize Merhamet’ temasıyla iftar sofraları hazırlandı. Biz de Gaziantep Bölge Müdürlüğü olarak, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis illerimizde toplam 3 bin kişiye her gün iftar sofraları kurarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz.” diyor. Ramazan ayının başlangıcından itibaren, Gaziantep’te Ökkeşiye İmareti’nde her gün iftar vererek toplamda 90 bin insanı misafir etmeyi planladıklarını belirtiyor. Tunç, “Ayrım olmaksızın hepimiz aynı sofraları paylaşıyoruz.” şeklinde düşüncelerini aktarıyor.

ÖKKEŞİYE İMARETİ’NİN ROLÜ

Zengin geçmişi ve eşsiz kültürel dokusuyla medeniyet şehri olan Gaziantep’te ilk iftarla birlikte açılan Ökkeşiye İmareti, Ramazan ayı sonrasında da hizmet vermeye devam edecek. Bu yapı, topluma sağladığı katkılarla Ramazan boyunca önemli bir rol üstleniyor.