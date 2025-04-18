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Gaziantep’te Sahte Bebek Maması Ele Geçirildi

GAZİANTEP’TE BASKIN

Gaziantep’te jandarma ekipleri, bir depoya yönelik operasyon düzenleyerek 8 milyon 700 bin TL değerinde 10 ton 850 kilogram sahte bebek maması ele geçirdi. Yapılan operasyonda 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde gerçekleştirilen bu operasyon, Şehitkamil ilçesinde kaçakçılıkla mücadelenin bir parçası olarak yapıldı.

DEPODAKİ BULGULAR

Operasyon kapsamında, merdiven altı sahte bebek maması üretimi tespit edilen E.B. isimli şahsa ait depoya baskın yapıldı. Yapılan aramalarda, piyasaya sürülmeye hazır halde bulunan 10 ton 850 kilogram paketlenmiş sahte bebek maması ele geçirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sahte bebek mamalarından gerekli numuneleri alarak, imha edilmek üzere el koydu. Olayla ilgili olarak yakalanan şahıs hakkında hem adli hem de idari işlem başlatıldı.

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