Gaziantep’te Saldırıda Ölen İki Genç Defnedildi

GENÇLERİN CENAZELERİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Gaziantep’te, iftar saati sırasında husumetli oldukları kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden iki gencin cenazeleri, ailelerine teslim edildi. Olayın zanlılarının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

OLAYIN DETAYLARI

Olay, dün akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesine bağlı Sam Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, iftar saatinde Fatih Tekin ve akrabası Enes Şimşek’in içinde bulunduğu araç, husumetli oldukları kişiler tarafından durduruldu. Araçtan inen gençler ile bu kişiler arasında bir tartışma yaşandı. Yaklaşık üç veya dört kişi oldukları tahmin edilen saldırganlar, Fatih Tekin ve Enes Şimşek’e pompalı tüfekle ateş etti. Olay yerinde hayatını kaybeden Fatih Tekin, ağır yaralanan Enes Şimşek ise sağlık ekipleri tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı fakat onun da yaşamını yitirdiği bildirildi.

CENAZELERİN DEFNİ İÇİN İŞLEMLER TAMAMLANDI

Hayatını kaybeden Fatih Tekin ve Enes Şimşek’in cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda gerekli işlemler tamamlandıktan sonra defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi. Cenazelerin, Sam Mahallesi’nde defnedileceği bildiriliyor. Ayrıca, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütüldüğü ve kaçan saldırganların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.