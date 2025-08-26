Haberler

Gaziantep’te Sergi Açıldı, Eserler Sergilendi

EL İŞİ ÜRÜNLER SERGİLENİYOR

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde eğitim gören kursiyerler, hazırladıkları el işi ürünlerini sergiye sunuyor. Selçuklu Gençlik Merkezinde eğitim alan kursiyerler, yıl boyunca gösterdikleri çaba ile ortaya çıkardıkları eserleri sergide sergiliyor. El sanatları, mefruşat, dikiş ve nakış gibi birçok farklı branşta üretilen bu eserler, vatandaşların beğenisine sunuluyor.

SOSYAL TESİSLERDE EĞİTİM VERİLMİŞTİR

Yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Belediyesi, ilçenin çeşitli bölgelerinde kurmuş olduğu sosyal tesislerde binlerce kursiyere eğitim veriyor. Bu sayede kursiyerlerin el becerilerini geliştirmesi ve kendi eserlerini yaratmaları sağlanıyor. Böylece toplumda el işçiliğine olan ilginin artması amaçlanıyor.

Miss Universe’de Filistin’i Temsil Eden Ayoub

Bu yılki Miss Universe'de Filistin'i temsil edecek Nadeen Ayoub, Dubai'de yaşıyor. 27 yaşındaki Ayoub, Miss Filistin Organizasyonu’nun da kurucusu. Tayland'a yarışmaya katılacak.
2025 YKS Sonuçlarına Göre Akdeniz Öğrenci Alımı Oldu

2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre, Akdeniz Üniversitesi'ne 9 bin 69 öğrenci kaydoldu. Rektör Özlenen Özkan, akademik başarının yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimi de ön plana çıkardı.

