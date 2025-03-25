Gaziantep’te Siber Dolandırıcılık Operasyonu Yapıldı

SİBER DOLANDIRICILIĞA YÖNELİK OPERASYON

Gaziantep merkezli olarak 5 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda jandarma ekipleri, siber dolandırıcılık olaylarına karışan 8 şüpheliyi yakaladı. Operasyon sonucu gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NİTELİKLİ SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK HAREKET

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, Gaziantep’in yanı sıra Adana, Uşak, Karabük ve Şanlıurfa’da yapılan operasyonlar siber dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelikti. Bu süreçte, sosyal medya platformları üzerinden ürün alımına yönelik sahte ödeme linkleri ile dolandırıcılık yapan nitelikli suç örgütüne üye 8 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 6 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 6 SİM kart ve 11 farklı bankaya ait banka kartı ele geçirildi. Yasal işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklandı, 5’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.