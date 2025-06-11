Gaziantep’te Sıcak Hava Etkili Oluyor

GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA SICAK HAVA DALGASI ETKİSİ

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, Gaziantep’te de kendini göstermeye başladı. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini öğrenmek isteyenler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 11 Haziran 2025 Çarşamba günü için hazırladığı hava durumu raporlarını dikkatle takip ediyor.

GAZİANTEP’TE HAVANIN SON DURUMU

11 Haziran 2025 Çarşamba günü, Gaziantep’te hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde gerçekleşiyor. Kentte güneşli ve bunaltıcı bir iklim hakim. Meteorolojik verilere göre, gün içerisinde en yüksek sıcaklık 38°C, en düşük sıcaklık ise 23°C olarak ölçülüyor. Nem oranı %13 civarında seyrederken, rüzgar hızı yaklaşık 17.6 km/s seviyesinde kaydedildi.

HAFTALIK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Gaziantep’te önümüzdeki günler için hava durumu tahminleri, sıcak hava dalgasının etkilerini sürdürecek şekilde şekilleniyor. Vatandaşların, sıcak havaya karşı dikkatli olmalarında fayda var.