Gaziantep’te Sıcak Hava Rahatsız Ediyor

GAZİANTEP’TE SICAK HAVA ETKİLERİ

Gaziantep’te termometrelerin 40 dereceyi göstermesi nedeniyle sıcak hava insan hayatını olumsuz etkiliyor. Sıcaktan bunalan vatandaşlar, gölgelik alanlarda vakit geçiriyor ve bazıları çeşmelerde yüzlerini ve başlarını ıslatarak serinlemeye çalışıyor. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Kamil Ocak Millet Bahçesi gibi işlek alanlar, sıcak hava nedeniyle boş kalıyor.

MAĞARA KAFE TERCİH EDİLİYOR

Serinlemek isteyen vatandaşlar, Şekeroğlu Mahallesi’ndeki mağara kafeyi seçiyor. Bu mağara, yazın serin, kışın ise sıcak havasıyla “doğal klima” olarak tanımlanıyor. Mağara kafe işletmecisi Yakup Mermer, şehirde hava sıcaklığının 40 derece olduğunu, ancak mağarada bu sıcaklığın sadece 13 dereceye düştüğünü belirtiyor. Mermer, “İçerisi buz gibi. Mağaranın kışın 20 derece, yazın ise 13 derece olması gibi bir özelliği bulunuyor. Sıcaktan bunalan vatandaşlar mağarayı tercih ediyor.” diyor.

ZİYARETÇİLERİN GÖRÜŞLERİ

Ziyaretçilerden Yıldız Kalender, “Burası çok güzel. İçeri girdiğimizde dışarıyı unutuyoruz. Ortam çok güzel. Beğendik. Daha önce de geldim. Gaziantep’e her geldiğimde ilk uğradığım yer burası oluyor.” şeklinde duygularını paylaşıyor. Mağara, sıcak günlerde serinlemek isteyenler için popüler bir mekan haline geliyor.