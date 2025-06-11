Gaziantep’te Şiddetli Fırtına Etkili Oldu

ŞİDDETLİ FIRTINA VE YAĞIŞIN ETKİLERİ

Gaziantep’te meydana gelen şiddetli fırtına ve yağış, günlük yaşamı olumsuz bir şekilde etkiliyor. Kent genelinde birçok ağaç devrildi, araçlar zarar gördü ve çevre toz bulutuyla kaplandı. Özellikle öğle saatlerinden sonra etkili olan bu olumsuz hava koşulları, şehirde adeta felç edici bir durum yaratıyor.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Fırtına ile birlikte kent merkezinde yoğun bir toz bulutu oluşuyor. Havanın giderek kötüleşmesiyle birlikte ağaçların devrilmesi sonucunda park halinde bulunan çok sayıda aracın zarar gördüğü bildiriliyor. Çoğu vatandaş, şiddetli fırtına nedeniyle ayakta durmakta zorluk çekiyor. Aynı zamanda, evlerin çatılarında bulunan güneş enerji panelleri de fırtınadan etkilenerek elektrik tellerinin kopmasına neden oluyor.

ETKİLERİ DEVAM EDECEK

Meteorolojik veriler, fırtınanın akşam saatlerine kadar etkisini zaman zaman sürdüreceğini gösteriyor. Bu nedenle vatandaşların dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları gerekiyor. Şu an için kentteki olumsuz hava koşullarının etkileri ve yaşanan maddi kayıplar üzerine değerlendirmeler devam ediyor.