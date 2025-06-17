Gaziantep’te Silah Kaçakçılığı Operasyonu Yapıldı

GAZİANTEP’TE SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Gaziantep’te jandarma, silah kaçakçılığına yönelik yürütülen operasyonda 5 ruhsatsız tabanca ve 1 av tüfeği ile çok sayıda fişek ele geçiriyor. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

OPERASYONUN DETAYLARI

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonu ile başlatılan operasyon kapsamında, Şahinbey ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen M.İ. ve Y.İ. isimli şahısların evlerine ve araçlarına baskın yapıldı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, adreslerdeki aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 450 fişek, 6 şarjör, çeşitli tabanca yedek parçaları ve 1 av tüfeği ile yakalandı.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Gözaltına alınan Y.İ., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.İ. isimli şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.