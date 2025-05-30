Gaziantep’te Silah Kaçakçılığı Operasyonu Yapıldı

GAZİANTEP’TE SİLAH KAÇAKÇILIĞINA OPERASYON

Gaziantep’in Nurdağı ve Şehitkamil ilçelerinde, silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu 1 el bombası ile 45 silah ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, Nurdağı ilçesinde bir iş yeri ve ikamete yönelik polis ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonda, 20 tabanca, 18 kurusıkı tabanca, 1 tüfek, pek çok fişek, çeşitli silah parçaları ve silah imalatında kullanılan malzemeler elde edildi.

ŞEHİTKAMİL’DE EK OPERASYON

Şehitkamil ilçesinde ise Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda 1 el bombası, 4 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek, 1170 fişek ve 7 şarjör ele geçirildiği kaydedildi. Yapılan soruşturma çerçevesinde 1 şüpheli gözaltına alındı.