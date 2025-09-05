Gaziantep’te Silah Operasyonu Yapıldı

GAZİANTEP’TE OPERASYON YAPILDI

Gaziantep’te gerçekleştirilen silah kaçakçılığına yönelik operasyon sonucunda 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak silahların bulunduğu adreslere yönelik bir operasyon düzenliyor.

ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçiriliyor. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.