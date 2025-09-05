Haberler

Gaziantep’te Silah Operasyonu Yapıldı

GAZİANTEP’TE OPERASYON YAPILDI

Gaziantep’te gerçekleştirilen silah kaçakçılığına yönelik operasyon sonucunda 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak silahların bulunduğu adreslere yönelik bir operasyon düzenliyor.

ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçiriliyor. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

ESO, Dünya Yarışması’nda Üçüncülük Elde Etti

Eskişehir Sanayi Odası, Avustralya'daki Dünya Odalar Yarışması'nda dünyanın en iyi üç odasından biri olarak seçilerek Türkiye'nin uluslararası arenadaki başarısını taçlandırdı.
Haberler

Bolu’da Işıklı Kavşakta İki Araç Çarpıştı

Bolu'da D-100 kara yolundaki ışıklı kavşakta iki otomobil çarpıştı. Kazada maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.