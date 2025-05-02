Gaziantep’te Silah Teşhiri Yapan 2 Kişi Tutuklandı

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gaziantep’te, sosyal medya üzerinden silah göstererek video paylaşan iki kişi gözaltına alındı. Valilikten gelen bilgilere göre, sosyal medya platformu X üzerinden M.Ö., arkadaşı M.S. ile beraber dün silah teşhiri yapan görüntüler paylaştı.

SORUŞTURMA GEÇİREN ŞAHIS

Ekiplerin gerçekleştirdiği incelemelerde, M.Ö.’nün daha önce “müstehcenlik”, “hakaret” ve “tehdit” suçları nedeniyle soruşturma geçirdiği tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından gözaltına alınan iki şüpheli, çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.