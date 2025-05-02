Haberler

Gaziantep’te Silah Teşhiri Yapan 2 Kişi Tutuklandı

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gaziantep’te, sosyal medya üzerinden silah göstererek video paylaşan iki kişi gözaltına alındı. Valilikten gelen bilgilere göre, sosyal medya platformu X üzerinden M.Ö., arkadaşı M.S. ile beraber dün silah teşhiri yapan görüntüler paylaştı.

SORUŞTURMA GEÇİREN ŞAHIS

Ekiplerin gerçekleştirdiği incelemelerde, M.Ö.’nün daha önce “müstehcenlik”, “hakaret” ve “tehdit” suçları nedeniyle soruşturma geçirdiği tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından gözaltına alınan iki şüpheli, çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

ÖNEMLİ

Haberler

İsrail Ordusu, Dürzi Yaralıları Getirdi

İsrail, Suriye'nin güneyinde yaralanan 5 Dürziyi tedavi için kabul etti. Son 3 günde getirilen Dürzi sayısı 10'a ulaştı. Çatışmalar, Dürzi grupların hükümete saldırısıyla tetiklendi.
Haberler

Kaçanik’te Bomba KFOR Tarafından İmha Edildi

Kosova'nın Kaçanik kasabasında, halk tarafından nehir yakınında bulunan 250 kilogramlık bomba, KFOR ekiplerince güvenli bir şekilde imha edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.