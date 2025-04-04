Gaziantep’te Silahlı Kavga: 2 Ölü Var

İFTAR VAKTİ MEYDANA GELEN KAVGA

Gaziantep’te, iftar vaktinde bir köyde çocuklar arasında çıkan tartışmaya ailelerin de katılmasıyla yaşanan silahlı kavga sonucunda ölü sayısı 2’ye çıktı. Olay, 27 Mart’ta Şehitkamil ilçesinde yer alan kırsal Küllü Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, akşam saatlerinde köyde çocuklar arasında başlayan bir kavga, ailelerin müdahalesi ile büyüdü.

KAVGA SIRASINDA YARALANANLAR

Kısa süre içinde şiddetlenen kavgada silahlar da kullanıldı. Bu durum sonucunda toplamda 4 kişi yaralandı. Kavga sonrası, olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü. Yaralılardan durumu ağır olan 37 yaşındaki Mehmet Taşdelen, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KAYBEDİLEN CANLARIN ARTMASI

Silahlı kavgada ağır yaralanan 25 yaşındaki 2 çocuk babası Fethi Şahan’ın hastanede sürdürdüğü tedavisi de 8 gün sonra son buldu ve doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Fethi Şahan’ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.