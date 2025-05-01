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Gaziantep’te Şimşekler Geceyi Aydınlattı

GAZİANTEP’TE ŞİMŞEKLER GECEYİ Aydınlattı

Gaziantep’te akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu, etkisini göstermeye başladı. Bu duruma bağlı olarak çakan şimşekler, geceyi adeta gündüze çevirdi. Şehir genelinde, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve dolu yağışı hâkim oldu. Bir anda başlayan sağanak, zamanla etkisini yükseltti ve doluya dönüştü.

SAĞANAK YAĞIŞ TRAFİĞİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bunun sonucunda trafikte kısa süreli aksaklıklar yaşandı. Ayrıca, sağanak ve dolu sonrası çakan şimşekler, kenti aydınlatarak ilginç bir manzara sundu. Yetkililer, Gaziantep’te yağışın bir süre daha devam edeceğini belirtiyorlar.

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