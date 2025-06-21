Gaziantep’te Şoför Silahlı Saldırıya Uğradı

HAAKOT SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADIM

Gaziantep’te bir halk otobüsü şoförü, direksiyon başındayken trafikte bir şahısla tartıştı. Tartışma esnasında şoför silahlı bir saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, şoför yaralı durumda hastaneye kaldırıldı. Saldırı anı ise otobüsün içindeki kameralar tarafından kaydedildi. Olay, Şahinbey ilçesinin Karataş Mahallesi’nde yaşandı.

OLAYIN SEBEBİ YOL VERME TARTIŞMASI

İddiaya göre, halk otobüsü şoförü Osman Y. (55), trafikte bir otomobil sürücüsüyle yol verme konusundan tartışmaya başladı. Tartışma, iki sürücü arasında büyüyerek silahlı saldırıya dönüşü. Otomobilin sürücüsü, direksiyon başındaki halk otobüsü şoförü Osman Y.’ye, açık kapıdan 5 el ateş etti. Kurşunlardan ikisi şoförün ayaklarına isabet ederek yaralanmasına sebep oldu. Olayın detayları otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

YARALANAN ŞOFÖR HASTANEYE KALDIRILDI

Ayağına isabet eden kurşunlarla yaralanan Osman Y., acil olarak hastaneye kaldırıldı. Aldığı yaralar nedeniyle ayaklarında his kaybı yaşandığı bildirilen şoförün tedavisi ise hastanede devam ediyor. Olay sonrası kaçarak izini kaybettiren saldırgan yakalandı ancak, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Olayla ilgili şu an soruşturmanın devam ettiği ifade ediliyor.