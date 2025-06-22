Gaziantep’te Şoförü Yaralayan Saldırgan Yakalandı

ÖZGÜN BİR OLAY

Gaziantep’te, bir halk otobüsü şoförüne direksiyon başındayken silahla saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı. Olay, Şahinbey ilçesindeki Karataş Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, halk otobüsü şoförü Osman K. (55), trafikte bir otomobil sürücüsü ile yol verme konusu yüzünden bir tartışma yaşadı. Bu tartışma, Osman K. ile otomobil sürücüsü arasında direksiyon başında gergin bir hale gelerek büyüdü ve otomobil sürücüsü silahını çekerek Osman K.’nin sağ ayağından yaraladı.

ŞÜPHELİ HAKKINDAKİ BİLGİLER

Emniyet ekipleri, otomobil sürücüsünün kimliğini ve adresini belirledi. Yapılan araştırmalarda, şüphelinin 17 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Şüpheli, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı’nın ortak süreciyle yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan işlemler neticesinde şüpheli adli mercilere sevk edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valiliği, sosyal medya üzerinden ‘gereği yapıldı’ ifadesiyle durumu paylaştı ve şüphelinin silahıyla birlikte yakalandığını açıkladı. Açıklamada, “20 Haziran günü Şahinbey ilçemizde Osman K. isimli halk otobüsü şoförü, tartıştığı başka bir araç sürücüsü tarafından sağ ayağından ateşli silahla yaralanmıştır. Olayın şüphelisi İ.H.N. (17 adet suç kaydı mevcut) tespit edilerek Jandarma Komutanlığı ile yapılan ortak operasyon sonucunda yakalanmıştır. Şüphelinin yakalanmasından önce sosyal medyada dezenformatif paylaşımlar yapan kişiler hakkında yasal süreç başlatılmıştır” denildi.