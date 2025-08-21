Gaziantep’te Sporcu Yetiştiriliyor, Eğitim Veriliyor

SPORCU EĞİTİMİNE YENİLİKLER

Gaziantep’te olimpiyatlara katılacak sporcuları seçmek ve elit seviyede sporcu yetiştirmek amacıyla 2013 yılında kurulan Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi, 148 sporcunun eğitim aldığı bir alan haline geliyor. Merkezde atletizm, boks, güreş, tekvando ve halter gibi birçok branşta eğitim verilerek, olimpiyatlarda daha fazla madalya kazanmak için milli sporcu yetiştiriliyor. Ayrıca merkez, Gaziantep dışından gelen sporculara da yatılı hizmet sunuyor.

TÜM BRANŞLARDA SPORCU YETİŞİYOR

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, merkezde farklı branşlardan sporcuların eğitim aldığını ifade etti. Ülkenin spor alanındaki başarısını artırma hedefinde olduklarını belirten Şahin, “Burası sporcu eğitim merkezi, dolayısıyla şu anda 23 sporcumuz merkezimizde yatılı olarak kalıyor. Bunlardan halterde 4, atletizmde 13 ve yüzme branşında 6 sporcumuz faaliyetlerine devam ediyor. Toplamda 125 kişi eğitim sporcu merkezini kullanıyor. Kapasitemiz 148 kişi. 148 sporcumuz ile faaliyetlerimiz devam ediyor.” şeklinde konuştu. Şahin, Gaziantep’te halter branşında iyi dereceler elde eden 5 sporcu ile yüzme branşında mesafe kat eden 2 sporcunun ve atletizm branşında başarılı olan 3 sporcunun olduğunu ifade etti.

Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi’nde cirit atma branşında eğitim alan Hasan Özdemir, 2024 yılında milli takıma girmeye hak kazandığını duyurdu. Her gün merkeze geldiğini belirten Özdemir, “Geçen sene Yıldızlar Avrupa Şampiyonası’na gittim. Önümüzdeki hafta yarış var, çift antrenmanlarla ona hazırlanıyoruz. Sabah fitness akşam dışarıda cirit atmalarla günümüz geçiyor.” dedi. Bu tür eğitimlerle sporcuların, olimpiyatlarda ülkeyi en iyi şekilde temsil edeceğine dair inancı yüksek.